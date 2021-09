Amministrative: Zingaretti, centrosinistra uscirà rafforzato, in centrodestra processo divergente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle prossime elezioni amministrative "credo che la compagine di governo uscirà rafforzata perché si rafforzerà la componente che è più leale con questo governo che è quella del centrosinistra largo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite a Rai news 24. "Nel campo delle forze del centrosinistra c'è un processo convergente, nel campo del centrodestra c'è un processo divergente - ha aggiunto il governatore -. Non a caso c'è nel centrodestra una forza che è per il 'no' al governo, Fratelli d'Italia, una per il 'ni' al governo, la Lega, e Berlusconi che è per il 'si' al governo. Nel centrosinistra tutte le forze sono a sostegno di questo governo. Dalle elezioni uscirà rafforzato il centrosinistra e porterà stabilità: gli obiettivi sono sconfiggere il Covid e far ripartire il lavoro non con proclami, ma con le misure studiate da Draghi in queste ore", ha concluso Zingaretti.(Rer)