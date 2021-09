Energia: De Poli (Udc), serve decreto contro rincari per luce e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo intervenga al più presto con un decreto ad hoc per scongiurare gli aumenti di bollette di luce e gas. E' quanto chiede il senatore dell'Udc Antonio De Poli che annuncia un’interrogazione parlamentare contro i rincari delle bollette. "Cittadini, famiglie e imprese si troverebbero di fronte a rincari che, in alcuni casi, sfiorerebbero il 30 per cento - spiega in una nota -. Domani, in Senato, presenterò un’interrogazione parlamentare urgente al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e al ministro dell’Economia, Daniele Franco, con cui chiederò di tagliare almeno una parte delle tasse sulle bollette che oggi pesano per il 50 per cento sui costi finali e di tagliare l’Iva. Bisogna agire subito: il rischio è che, con l’inverno in arrivo, alcune famiglie debbano trovarsi nelle condizioni di scegliere se pagare l’affitto o assicurare il riscaldamento ai propri figli, mentre per le aziende, soprattutto quelle di dimensioni più piccole, l’aumento dei costi dell’energia, unito a quello delle materie prime, rischierebbe di tramutarsi in una combinazione mortale per le imprese artigiane e commerciali che stanno rialzando la testa dopo la crisi. A Padova, ma un ragionamento analogo vale nel resto d’Italia, gli aumenti riguarderanno 400 mila contribuenti che si troveranno a pagare, in media, 500 euro in più all’anno, secondo i calcoli delle associazioni dei consumatori. Accolgo e condivido pienamente le preoccupazioni di Patrizio Bertin (Ascom Padova) e di Roberto Boschetto (Confartigianato Veneto). Serve un decreto ad hoc per bloccare la stangata. Le imprese italiane pagano già il prezzo dell’energia più alto d’Europa, superiore al 18 per cento e gli oneri fiscali e parafiscali, nelle bollette di luce e gas, nel nostro Paese, sono maggiori del 36 per cento rispetto al resto d’Europa. Bisogna intervenire subito. Dietro l’angolo c’è il rischio di amputare qualsiasi prospettiva di ripresa per la nostra economia".(com)