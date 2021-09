Imprese: Francia, OVHcloud lancia processo per entrare in Borsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- OVHcloud, azienda francese di web hosting, ha lanciato il processo per l'ingresso in Borsa. Il gruppo ha ricevuto il via libera dall'Autorità francese dei mercati finanziari (Amf). In un comunicato si legge che il fondatore Octave Klaba e la sua famiglia "manterranno una partecipazione ampiamente maggioritaria" in OVH Cloud. I fondi di investimento Kkr e TowerBridge hanno fatto sapere che cederanno "una parte dei loro titoli esistenti". Nel 2020 OVHcloud ha registrato ricavi per 632 milioni di euro, con un margine operativo lordo di 263 milioni di euro. Entrando in Borsa il gruppo punta a raccogliere 400 milioni di euro. La società aveva annunciato l'intenzione di quotarsi in Borsa a marzo ma l'operazione è stata ritardata da un violento incendio scoppiata nel suo stabilimento di Strasburgo.(Frp)