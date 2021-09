Nord Macedonia: al via esercitazione a comando Nato contro catastrofi naturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercitazione a comando Nato Nord Macedonia 2021 inizia oggi e terminerà il 24 settembre. Secondo quanto riferisce la stampa macedone, le operazioni si svolgono nella regione di Ocrida-Struga con l'organizzazione della Nato, del Centro di coordinamento euroatlantico per la risposta ai disastri (Eadrcc) e del Centro di gestione delle crisi (Cmc). Secondo quanto annunciato in una conferenza stampa prima dell'esercitazione, Nord Macedonia 2021 rappresenta una simulazione dello scenario provocato da un ipotetico terremoto nella regione. Per la prima volta nella Macedonia del Nord si svolge un'esercitazione ibrida, con attività sul campo insieme a una conferenza sui temi della cooperazione civile-militare in situazioni di crisi e il ruolo dell'esercito in caso di crisi. (segue) (Seb)