Nord Macedonia: al via esercitazione a comando Nato contro catastrofi naturali (2)

- Il vice capo dell'Eadrcc, Wim Vanhamme, ha chiarito che si tratta di un'esercitazione civile e non militare. "La sicurezza non si ottiene solo con mezzi militari. La missione della Nato è la sicurezza degli Stati membri in campo militare, ma anche in tempi di crisi e disastri naturali. Le attività e le esercitazioni della Nato come Nord Macedonia 2021 ci danno l'opportunità di verificare la prontezza delle nostre capacità civili ad affrontare le crisi, ma ancor di più servono per promuovere e approfondire la cooperazione e l'interoperabilità regionali", ha detto Vanhamme. All'evento parteciperanno rappresentanti di 28 Stati membri e partner della Nato oltre che diverse organizzazioni internazionali. L'esercitazione consentirà alle squadre di sviluppare e praticare attività di ricerca e soccorso in aree urbane, ma anche in presenza di corsi d'acqua e in montagna. Sono programmate anche esercitazioni di squadre mediche di emergenza, di squadre di rilevamento e identificazione di agenti chimici, biologici e radiologici. (Seb)