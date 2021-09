© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le priorità di Letta sono Ius soli, ddl zan e droga libera. Per me le priorità di questo Paese non sono né lo Ius soli, né il ddl Zan men che meno la droga libera che è l'ultima cosa di cui hanno bisogno i nostri ragazzi". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Trieste nel corso di una iniziativa elettorale, ribadendo che il suo è un "sì alla vita" .(Rin)