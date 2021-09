Russia: spoglio elettorale al 90 per cento, partito di governo rafforza il vantaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 90 per cento dei voti alle elezioni per il rinnovo della Duma di Stato ormai conteggiati, Russia Unita è in testa sia nelle liste di partito che nel numero di vittorie nei collegi uninominali. Nell'ultima ora, i membri di Russia Unita sono riusciti ad ottenere altri tre distretti. Secondo i dati della Commissione elettorale, Russia Unita è al 49,51 per cento. Seguono il Partito comunista (19,47 per cento), il Partito liberaldemocratico (7,51 per cento), e Russia Giusta - per la Verità (7,37 per cento), il Partito Nuovo Popolo (5,39). Non hanno superato la barriera del 5 per cento, il Partito dei pensionati (2,51 per cento), ii Comunisti della Russia (1,3) e Jabloko (1,24 per cento). (Rum)