Giordania-Iraq: ministro Interno Al Ghanmi, situazione nel Paese “stabile e sicura”

- Durante la sua visita ad Amman, in Giordania, il ministro dell’Interno iracheno, Othman al Ghanmi, ha dichiarato che la situazione in Iraq è “stabile e sicura”. Lo rende noto il portale informativo iracheno “Shafaq”, secondo il quale Al Ghanmi ha incontrato il primo ministro della Giordania, Bisher al Khasawneh. In occasione dell’incontro, il ministro iracheno a sottolineato che i preparativi per lo svolgimento delle elezioni il prossimo 10 ottobre sono terminati. “La situazione in Iraq e stabile e sicura, possiamo procedere con la ricostruzione”, ha affermato il ministro iracheno, esprimendo la propria speranza che e società giordane possano prendere parte al progetto. (Res)