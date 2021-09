Iraq: ministro Esteri Hussein a New York per Assemblea generale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iraq, Fuad Hussein, è arrivato ieri a News York per prendere parte ai lavori della 76esima sessione dell’Assemblea generale dell’Onu (Unga), al via questa settimana nella città statunitense. Lo rende noto l’agenzia di stampa irachena “Ina”, secondo la quale il ministro terrà una serie di incontri a margine dell’Assemblea generale. "Si prevede che il ministro incontrerà i ministri degli Esteri e i funzionari di un certo numero di Paesi per discutere e rafforzare le relazioni bilaterali, mobilitare gli sforzi a sostegno dell'Iraq e contribuire alla ricostruzione delle infrastrutture delle città irachene”, ha dichiarato il portavoce del ministero, Ahmed al Sahaf.(Res)