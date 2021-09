Siria: Stato islamico rinnova attacchi su Deir ez-Zor, uccisi due membri Brigata Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due membri della Brigata Gerusalemme, milizia palestinese sostenuta dall’Iran che appoggia il presidente siriano Bashar al Assad, sono stati uccisi a Deir ez-Zor, in Siria, da un attacco dello Stato islamico (Is). Lo rende noto il quotidiano “Al Arabi al Jadid”, secondo il quale l’attacco ha preso di mira un veicolo militare su cui stavano viaggiando i membri della Brigata Gerusalemme. E' il secondo attacco in pochi giorni e il deserto della Badia è testimone da diversi mesi di scontri tra Stato islamico, forze governative e le altre milizie in campo. (Res)