Emirati: ministro Economia Al Marri visiterà Regno Unito per promuovere commercio bilaterale

- Il ministro dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Touq al Marri, guiderà una delegazione di alto livello che si recherà nel Regno Unito questa settimana per promuovere i legami commerciali tra i due Paesi. Lo rende noto l’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”, di proprietà saudita e con sede a Dubai. Il ministro e la delegazione “terranno incontri con alti funzionari del governo e rappresentanti del settore privato britannico per discutere i modi per facilitare il commercio e raddoppiare gli scambi commerciali non petroliferi", ha fatto sapere il ministero. Secondo la fonte, la delegazione si concentrerà sul rafforzamento della cooperazione nei settori del commercio, degli investimenti e delle piccole e medie imprese, dell'assistenza sanitaria, delle energie rinnovabili, della sicurezza alimentare, del settore finanziario e bancario, dei trasporti e della logistica, dell'istruzione, dell'innovazione e della tecnologia e della proprietà intellettuale. (Res)