Medio Oriente: palestinesi protestano davanti carcere di Jalama per sostenere i sei evasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi palestinesi hanno protestato di fronte al carcere israeliano di Jalama in segno di solidarietà nei confronti dei sei evasi dal carcere di massima sicurezza di Gilboa lo scorso 6 settembre. Lo rende noto l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, secondo la quale il carcere di Jalama ospita i sei fuggitivi arrestati nei giorni scorsi dalle forze israeliane. I manifestanti hanno espresso la loro solidarietà ai prigionieri, gridando “Libertà per i prigionieri”, e chiedendo la fine degli abusi all’interno del centro di detenzione. Nella notte tra il 5 e il 6 settembre, sei detenuti palestinesi sono fuggiti dal carcere di Gilboa, sfruttando il sistema fognario della loro cella e un sotterraneo della prigione. Gli evasi avrebbero cominciato a scavare fin dallo scorso novembre 2020, utilizzando piatti e manici di padelle. La fuga dei sei carcerati ha evidenziato diverse falle nella sicurezza del carcere, tra cui la presenza di torrette di guardia vuote e agenti addormentati. Quattro degli evasi, incluso Zakaria Zubeidi, ex comandante delle Brigate dei martiri di Al Aqsa (gruppo armato affiliato al Fatah), ritenuto essere la mente della fuga, sono stati arrestati lo scorso fine settimana, mentre gli ultimi due sono stati arrestati ieri mattina. In seguito all'evasione dei sei detenuti, considerati “eroi” tra i palestinesi, hanno avuto luogo forti tensioni in Cisgiordania e lanci di razzi dalla Striscia di Gaza, a cui Israele ha risposto con raid aerei contro obiettivi del movimento Hamas. (Res)