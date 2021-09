© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, come è sempre stato, quello che accade fuori, accadrà dentro il Parlamento. Quindi le regole che varranno per fuori varranno per la Camera dei Deputati". Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, su Rai Radio1 al Gr1 delle 8.00, rispondendo al nuovo decreto sul decreto Green pass.(Rin)