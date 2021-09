Libia: ministero degli Interni discute con missione Onu sicurezza elezioni 24 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario del ministero degli Interni del governo di unità nazionale della Libia, Bechir al Amin, ha ricevuto il consigliere per la sicurezza presso la Missione delle Nazioni Unite in Libia Johannes Jacobs, per discutere i preparativi in materia di sicurezza per le prossime elezioni del 24 dicembre. Lo ha riferito il ministero degli Interni, in una nota, dichiarando che all'incontro, che si è tenuto il 19 settembre ha partecipato il capo dell'Agenzia investigativa criminale, il generale Mahmoud Ashour, nell'ufficio del maggiore generale Bechir, durante il quale è stata discussa l'attività della missione nell'aspetto sicurezza ed il coordinamento con il ministero dell'Interno per ottenere risultati positivi e creare un clima favorevole nel Paese alle prossime elezioni. L'incontro ha discusso l'importanza della cooperazione e del coordinamento con tutte le organizzazioni delle Nazioni Unite durante lo svolgimento delle loro missioni in Libia. (Lit)