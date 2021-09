Libia: ministro Petrolio firma memorandum d'intesa con società egiziana Taqa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio della Libia Mohamed Aoun, ha incontrato al Cairo i rappresentanti di Taqa, una delle più grandi società egiziane che investe nel settore delle forniture di gasdotti. Lo riferisce una nota del ministero del Petrolio, precisando che durante l’incontro è stato firmato un memorandum d’intesa tra il dicastero libico e la Taqa. Secondo quanto si legge nella nota, il ministro Aoun ha sottolineato durante l’incontro che aziende internazionali che adottano tecnologie moderne nel loro approccio e che possono fornire nuovo supporto al settore petrolifero e del gas in Libia hanno il benvenuto in conformità con i regolamenti e le leggi in vigore nel settore del petrolio e del gas libico. (Lit)