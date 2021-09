Russia: Russia Unita vince elezioni per il rinnovo della Duma, ottimo risultato del Partito comunista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia Unita, il partito al governo in Russia, vince le elezioni per il rinnovo della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) ma deve fare conti con un netto calo dei consensi rispetto al voto del 2016 e iniziare a porsi degli interrogati in vista del 2024, quando si terranno le presidenziali. Con l’80 per cento dei voti scrutinati, Russia Unita ottiene il 49,76 per cento dei voti, cinque punti sotto il 54 per cento incassato nel 2016, ma un dato comunque sufficiente per garantirsi la maggioranza parlamentare costituzionale. Importante il risultato del Partito comunista che, nonostante i dati siano ancora in aggiornamento, si aggira intorno al 19,61 per cento, fra i sette e gli otto punti in più del 2016. È certamente una tornata elettorale molto importante per il partito di Gennadij Zjuganov che, infatti, ieri sera è stato uno dei primi leader a commentare l’esito del voto, affermando che i cittadini “hanno ascoltato, creduto e votato” per la sua forza politica. Crollano i consensi, invece, di un altro schieramento politico tradizionale come il Partito liberaldemocratico (Ldpr) che si ferma al 7,53 per cento, in calo di circa cinque punti rispetto alla precedente tornata elettorale. Stabile il dato di Russia Giusta con il 7,34 per cento paragonando il risultato a quello del 2016, mentre si osserva con attenzione l’andamento di New People (Gente nuova), la forza politica dell’imprenditore Aleksej Nechaev, alla prima apparizione al voto per la Duma. Attualmente il partito si attesta al 5,31 per cento, appena sopra la soglia di sbarramento del 5 per cento necessaria per accedere alla nuova legislatura. (segue) (Rum)