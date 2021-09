Russia: Russia Unita vince elezioni per il rinnovo della Duma, ottimo risultato del Partito comunista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da questa tornata elettorale emergono due dati significativi: Russia Unita controlla i due terzi ma dovrà comunque confrontarsi con il Partito comunista. È un dato che riflette il progressivo calo di consensi registrato dal partito di governo in questi anni e che si era già palesato nel voto per la Duma di Mosca del 2019. Al risultato del Partito comunista potrebbe aver contribuito anche la piattaforma Smart voting promossa dall’entourage di Alekseij Navalnyj che, sino a pochi giorni dal voto, ha consentito alla popolazione di informarsi sul candidato più quotato contro il rivale di Russia Unita nei collegi uninominali. Uno stratagemma non trascurabile che, nonostante sia stata messa offline dalle autorità russe, ha consentito ai cittadini indecisi, intenzionati a non disperdere il voto o che non volevano votare Russia Unita a votare per un altro candidato credibile. È chiaro che, con l’estromissione di Navalnyj – da mesi detenuto in una colonia penale – e del suo entourage dalla competizione elettorale, la piattaforma Smart voting è stata oggettivamente uno dei pochi modi attraverso cui i dissidenti sarebbero potuti riuscire ad avere un impatto sul voto. L’altro elemento degno di nota è l’affluenza che si è attestata a solo il 47,71 per cento nei tre giorni di urne aperte, dal 17 al 19 settembre, cui si è aggiunta anche la possibilità di optare per il voto elettronico a Mosca e in altre sei regioni del Paese: Kursk, Nizhnij Novgorod, Jaroslavl, Murmansk e Rostov e nella città di Sebastopoli. Non si tratta di un ritocco del minimo storico, anzi è leggermente superiore a quella del 2016 (47,10) ed è stata evidentemente condizionata anche dalla pandemia di Covid-19 che, come mostrano i dati dello scorso fine settimana, è tutt’altro che un ricordo in Russia. (Rum)