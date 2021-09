© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento al referendum e al boom di firme su temi come cannabis ed eutanasia, il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico ha dichiarato: "Non c'è dubbio che soprattutto se parliamo di eutanasia, sono convinto che il Parlamento debba assolutamente legiferare". Parlando al Gr1 su Rai Radio1 ha aggiunto: "D'altro canto, i referendum possono essere uno stimolo alla legislazione del Parlamento".(Rin)