Russia: ministero Esteri, non riconosciamo la legittimità delle elezioni in Crimea

- La Romania non riconosce la legittimità delle elezioni per la Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) della Federazione Russa nella penisola di Crimea e ribadisce il suo sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Bucarest in un comunicato. La diplomazia di Bucarest ricorda che la Romania non riconosce "l'annessione illegale" della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli da parte della Federazione russa. Il ministero romeno rileva inoltre "con rammarico" che la Federazione Russa ha aperto seggi elettorali nella regione della Transnistria (regione separatista filorussa) della Moldova, "nonostante la posizione netta e contraria delle autorità costituzionali di Chisinau, contraria alla sovranità e all'integrità territoriale Moldova". (Rob)