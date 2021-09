India: Punjab, Charanjit Singh Channi nuovo capo del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Charanjit Singh Channi ha giurato oggi come nuovo capo del governo dello Stato indiano del Punjab, prendendo il posto di Amarinder Singh, dimessosi sabato in seguito a contrasti col presidente statale del suo partito, il Congresso nazionale indiano (Inc), Navjot Singh Sidhu. Una sobria cerimonia è stata amministrata dal governatore, Banwarilal Purohit. Dopo le dimissioni di Singh, Channi è stato eletto all’unanimità dal partito come leader del gruppo assembleare. Channi, 58 anni, sikh ed esponente della comunità dalit (i fuori casta), è stato eletto tre volte nell’assemblea statale, nel collegio di Chamkaur Sahib, ed è stato ministro dell’Istruzione nel governo Singh. Il nuovo capo del governo ha ricevuto le congratulazioni di Rahul Gandhi, figura di spicco del Congresso: “Dobbiamo continuare a mantenere le promesse fate al popolo del Punjab. La loro fiducia è della massima importanza”, ha scritto il politico su Twitter. Nel Punjab si terranno le elezioni statali nel 2022. (segue) (Inn)