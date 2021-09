Energia: Fico, transizione può avere effetti su costi, governo interverrà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione ecologica "può avere degli effetti in generale sui costi. Il governo interverrà, così come la settimana prossima c'è anche una mozione in aula che i gruppi discuteranno e potranno dare anche un indirizzo al governo su queste politiche". Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, al Gr1 su Rai Radio1. La transizione energetica e la questione ambientale "sono le questioni fondamentali. Noi dobbiamo fare dei passi in avanti affinché al centro ci sia il nostro ecosistema per la sopravvivenza del pianeta", ha aggiunto.(Rin)