Spagna: il 38 per cento dei lavoratori in remoto almeno due giorni a settimana

- Il 38 per cento dei lavoratori dipendenti spagnoli lavoreranno almeno due giorni a settimana in remoto nei prossimi tre anni. É quanto emerge da uno studio realizzato della società Kpmg. I dati mostrano che la Spagna è leggermente indietro rispetto alla media globale in materia di lavoro flessibile. Dei 50 amministratori delegati intervistati, solo il 34 per cento prevede di assumere professionisti per lavorare principalmente in remoto, rispetto al 42 per cento a livello internazionale. Al contrario, i dirigenti spagnoli sono più aperti a tenere riunioni dei loro team di gestione virtualmente (64 per cento contro 54 per cento). Il 56 per cento degli Ad spagnoli darà la priorità agli investimenti nello sviluppo delle competenze, piuttosto che agli investimenti in nuove tecnologie come nel resto del mondo (60 per cento). Al di là del telelavoro, il rapporto mostra una ripresa della fiducia delle imprese che, nonostante la variante Delta del Covid-19 è ottimista per i prossimi tre anni. L'80 per cento degli Ad spagnoli prevede che l'economia nazionale segnerà dei miglioramenti. (Spm)