© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vigili del fuoco questa notte, poco dopo le 3:30 sono intervenuti a Roma, in via Alessio Nazari, zona Portuense, per l'incendio di 5 auto in sosta. Tre di queste sono state completamente distrutte dalle fiamme. Le cause al momento sono imprecisate. Presenti sul posto polizia di Stato e 118. (Rer)