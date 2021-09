Russia: sparatoria all'università di Perm, almeno quattro vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sparatoria è in corso nell’Università di Perm, in Siberia, è sul posto ci sarebbe almeno quattro vittime. Lo riferisce l’ufficio stampa dell’ateneo all’agenzia di stampa “Ria Novosti”, secondo cui alcuni studenti e insegnanti sono stati rinchiusi nelle aule della struttura. "Siamo chiusi dentro la sala conferenze, altri studenti e insegnanti sono barricati dentro le altre aule", ha riferito l’ufficio stampa. Secondo quanto riportato, la polizia è già operativa all'università. L'università ha esortato le persone presenti all’interno della struttura dell’ateneo a rimanere al loro posto, mentre per coloro che si trovano nel campus la raccomandazione è di lasciare l’area. (Rum)