Pomezia: perdita di liquido avio da cisterna in scalo merci, zona messa in sicurezza

- Questa mattina alle primi luci dell'alba, poco prima delle 6:00, i vigili del fuoco sono intervenuti a Pomezia presso lo Scalo merci della stazione ferroviaria, in seguito alla perdita di liquido avio trasportato in un vagone cisterna. I soccorritori hanno provveduto a neutralizzare la perdita, mettendo in sicurezza l’area interessata. Il celere intervento del personale intervenuto ha evitato il blocco del traffico ferroviario. (Rer)