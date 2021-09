Ruanda: attesa oggi sentenza del processo all'oppositore Rusesabagina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attesa per oggi la sentenza del processo all'oppositore ruandese Paul Rusesabagina, in arresto dallo scorso anno insieme a 20 coimputati con l'accusa di reati legati al terrorismo. È quanto riporta la stampa ruandese. Rusasebagina – il cui ruolo nel salvare oltre mille ruandesi durante il genocidio del 1994 è stato celebrato nel film "Hotel Rwanda" – è stato arrestato nell'agosto 2020 con diversi capi di accusa, tra cui terrorismo, finanziamento del terrorismo, incendio doloso, rapimento e omicidio. Il governo ruandese ha accusato Rusesabagina di aver preso parte a presunti attacchi da parte dei ribelli del Fronte di liberazione nazionale (Fln) nel sud del Ruanda, lungo il confine con il Burundi. Ex direttore d'albergo, durante il genocidio in Ruanda del 1994 Rusesabagina usò il suo lavoro e la sua rete di contatti con la minoranza etnica hutu per proteggere i tutsi in fuga dal massacro. Subito dopo il genocidio Rusesabagina lasciò il Ruanda e prese la cittadinanza belga, tuttavia per anni ha vissuto in Texas. (segue) (Res)