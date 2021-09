Sardegna: successo per l'Endurance Festival 2021 di equitazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche ieri si è gareggiato sul tracciato da 120 chilometri e su uno da 100 con quattro categorie in gara: due open, aperte a tutti, e altrettante dedicate ai giovani under 21. Ai nastri di partenza anche i rider sardi: al femminile e al maschile. Vincitore della prima categoria open da 120 km è Fares Ahmad Saeed Dafoos Amer Al Mansoori (Emirati arabi uniti), già vincitore ieri dei Campionati del mondo giovani cavalli. Il secondo classificato, Khalfan Juma Mohammed Khamis Beljafla (Emirati arabi), ha conquistato invece la vetta della 120 km under 21. E sono i 100km open a dare alla Sardegna la sua grande vittoria con il rider settantaduenne Gianni Battista Mura. Tutto sardo anche il podio dei 100km under 21 con Marina Berluti. Marika Soro e Fabrizio Pintore. (Rsc)