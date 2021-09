India: Covid, somministrati oltre 808 milioni di dosi di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In India sono stati somministrati a oggi 808.568.144 di dosi di vaccini contro il coronavirus, secondo gli ultimi dati del ministero della Sanità. Nel dettaglio tra gli operatori sanitari 10.368.967 hanno ricevuto la prima dose e 8.729.932 la seconda. Tra gli altri lavoratori esposti al rischio di contagio 18.345.002 hanno ricevuto la prima e 14.504.111 la seconda. Alle persone con più di 60 anni sono andati 96.924.214 di prime dosi e 52.439.671 di richiami; a quelle tra 45 e 59 anni 150.955.764 di prime dosi e 69.116.028 di richiami. Infine, 327.072.826 di persone di età compresa tra 18 e 44 anni hanno ricevuto la prima dose e 60.111.629 il richiamo. Poco meno del 15 per cento dell’enorme popolazione indiana, di oltre 1,3 miliardi di persone, ha completato il ciclo vaccinale. Con l’avanzare della copertura vaccinale, secondo indiscrezioni della stampa nazionale e internazionale dei giorni scorsi, Nuova Delhi potrebbe valutare una ripresa delle esportazioni di vaccini, interrotte in seguito alla seconda grave ondata epidemia. (segue) (Inn)