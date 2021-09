India: Covid, somministrati oltre 808 milioni di dosi di vaccini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 21 giugno sono entrate in vigore le nuove linee guida sulla campagna di vaccinazione. La principale novità è che il governo centrale si è impegnato a distribuire agli Stati il 75 per cento dei vaccini prodotti dall’industria nazionale. Precedentemente la quota stabilita era del 50 per cento mentre la restante metà era stata lasciata sul mercato aperto, con prezzi definiti in anticipo. L’ordine di priorità dei beneficiari ha confermato al primo posto gli operatori sanitari e i lavoratori in prima linea; seguono i cittadini di età superiore a 45 anni o in attesa della seconda dose e gli altri over 18. (segue) (Inn)