India: Covid, somministrati oltre 808 milioni di dosi di vaccini (4)

- L’autorità di vigilanza sui farmaci, la Central Drugs Standard Control Organisation (Cdsco), ha autorizzato finora l’uso di emergenza di sei vaccini, non tutti ancora impiegati. Il più utilizzato (circa nove dosi su dieci) è il Covishield, nome commerciale dell’AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii), seguito dall’indiano Covaxin prodotto da Bharat Biotech. A maggio è iniziata anche la somministrazione pilota del vaccino russo Sputnik V. Sono stati approvati anche i vaccini statunitensi Moderna e Johnson & Johnson e l’indiano ZyCoV-D sviluppato da Zydus Cadila (o Cadila Healthcare). Al fine di espandere le opzioni per l’uso domestico, il governo ha accelerato l’iter delle autorizzazioni di emergenza per i vaccini prodotti all’estero che sono già stati approvati dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense, dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema), dalla Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhra) britannica, dall’Agenzia dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici (Pdma) giapponese e dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (segue) (Inn)