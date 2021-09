Sardegna: Confartigianato, bene decreto su Green pass ma criticità nell'applicazione alle piccole imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una cosa deve essere chiara: va fatto tutto il possibile affinché non si verifichi una quarta ondata della pandemia che potrebbe portare a nuovi stop della produzione e conseguente nuova cassa integrazione, ad una nuova riduzione dei consumi ed ad una gelata sul turismo. Siamo fermamente convinti che il diritto alla salute debba accompagnarsi ad un dovere ed alla responsabilità individuale nella cura della propria salute". Così Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, sul decreto sul Green pass approvato dal Consiglio dei Ministri. "Giudichiamo positivamente l'estensione dell'obbligo del Green pass a tutti i lavoratori perché si tratta di una misura che tutela la salute e la sicurezza in azienda – prosegue la presidente - pur apprezzando l'attenzione alle piccole imprese attendiamo nelle prossime ore un chiarimento da parte del governo sulla portata finale del passaggio articolo 3 perché a nostro avviso c'è poca chiarezza nell'interpretazione per le imprese con meno di 15 dipendenti. Ci è stato confermato che il principio è di una norma che vuole creare un regime di maggior favore per le MPI. Attendiamo quindi che intervengano per migliorare l'articolato". (segue) (Rsc)