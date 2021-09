Sardegna: Confartigianato, bene decreto su Green pass ma criticità nell'applicazione alle piccole imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il green pass – sottolinea Lai – è lo strumento per incentivare la campagna vaccinale, allentare le restrizioni che ancora condizionano le attività d'impresa e accelerare il percorso di uscita dalla crisi. Possiamo così superare incertezze e ambiguità, con l'obiettivo di garantire insieme la salute delle persone e il rilancio dell'economia. E' l'unica, indispensabile e responsabile soluzione per non vanificare l'impegno e i grandi sacrifici che i cittadini e gli imprenditori si sono assunti dall'inizio della pandemia". "Restiamo convinti - conclude la presidente di Confartigianato Sardegna - dell'inevitabilità della scelta della vaccinazione e riteniamo quindi in questo momento chiarificatrice e coraggiosa la scelta del Governo sull'obbligo di green pass anche nelle aziende. Rimane ora fondamentale il compito delle parti sociali nell'accompagnare questa scelta con un aiuto alla comprensione e all'attuazione nei confronti delle aziende e dei lavoratori evitando, nel limite del possibile, di aumentare la spaccatura che sul tema si è prodotta nel Paese. In questo momento però l'accompagnamento di tutte le parti sociali a questo passaggio è fondamentale ed è atto di responsabilità evitare azioni o toni divisivi". (Rsc)