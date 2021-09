Usa: immigrazione, parlamentarian Senato boccia proposta dei Democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parlamentarian del Senato federale Usa, Elizabeth MacDonough, ha bocciato un piano presentato dal Partito democratico che comporterebbe l'elargizione di 8 milioni di carte di residenza permanenti ("green card") ad altrettanti immigrati illegalmente residenti negli Stati Uniti, nell'ambito del piano di spesa per le infrastrutture da 3.500 miliardi di dollari in discussione al Congresso. Nello specifico, i Democratici vorrebbero concedere il permesso di residenza ai cosiddetti "dreamer" (gli immigrati irregolari giunti negli Usa quando ancora erano minorenni), ai lavoratori irregolari del settore agricolo, ai titolari di tutela temporanea e ai lavoratori delle cosiddette categorie essenziali. In un documento pubblicato ieri, la parlamentarian avverte che il piano dei Democratici non risponde ai criteri che limitano i contenuti delle leggi di spesa, e aggiunge che il piano "equivale secondo tutti i criteri ad una nuova legge sull'immigrazione". Il parere di MacDonough, che nella sua veste istituzionale è consulente di riferimento del Senato per le questioni procedurali, ostacola ulteriormente il processo di approvazione del piano di spesa, bloccato dall'opposizione interna di diversi esponenti dello stesso Partito democratico. (Nys)