Usa: Covid, la Casa Bianca valuta l'obbligo vaccinale per i voli interni

- L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden sta valutando l'ipotesi di imporre l'obbligo vaccinale per i passeggeri sui voli nazionali, un'ipotesi che la scorsa settimana è stata pubblicamente caldeggiata dall'esperto di riferimento dell'amministrazione per la pandemia di coronavirus, Anthony Fauci. L'ipotesi di vincolare i viaggi aerei all'assunzione del vaccino contro la Covid-19 è stata sostenuta entusiasticamente nei giorni scorsi da diverse personalità di area democratica, che hanno descritto tale forma di trasporto come un "privilegio", e non un diritto dei cittadini statunitensi. I Repubblicani, invece, si sono già espressi compattamente contro l'ipotesi dell'obbligo, e che già anno intrapreso una vasta offensiva legale contro la vaccinazione obbligatoria decretato dalla Casa Bianca per i lavoratori delle aziende che contano oltre cento dipendenti. (Nys)