Indonesia: governo prevede crescita del Pil sino al 4 per cento nel 2021

- Il ministro coordinatore per gli Affari economici dell'Indonesia, Airlangga Hartarto, ha dichiarato che il governo prevede per quest'anno una crescita del prodotto interno lordo compresa tra il 3,7 e il 4 per cento, e del 5,2 per cento nel 2022. Il ministro ha dichiarato che la maggior parte dei settori trainanti dell'economia indonesiana sono riusciti a conseguire una crescita ed hanno rafforzato la loro efficienza operativa; negli ultimi mesi il governo ha riscontrato anche una crescita della domanda interna e di quella internazionale. Nel secondo trimestre 2021 l'economia indonesiana è cresciuta del 7,07 per cento, ma il varo di nuove restrizioni nelle province più popolate del Paese, a seguito dell'aumento dei casi di coronavirus, ha impresso una nuova battuta d'arresto alla crescita; nel terzo trimestre l'economia indonesiana ha subito una lieve contrazione. Airlangga ha dichiarato che nei prossimi mesi la gestione emergenziale della pandemia, e in particolare le misure restrittive, continueranno ad essere trasferite dal governo centrale alle amministrazioni locali. Il governo intende intensificare le attività di tracciamento e si è dato per il mese di settembre l'obiettivo di 2-2,3 di vaccinazioni giornaliere, per arrivare a vaccinare l'intera popolazione nazionale entro la fine del 2021. (Fim)