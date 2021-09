Business news: Colombia, si dimette presidente dell'azienda chimica contesa con il Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carmen Elisa Hernandez si è dimessa da presidente della giunta direttiva di Monomeros, azienda strategica del settore chimico colombiano e con un ruolo di primo piano nella crisi politica ed economica in Venezuela. Avuta notizia di alcune irregolarità contabili e amministrative, il governo colombiano aveva a inizio mese imposto alla azienda di comunicare tutte le decisioni alla Superintendencia de sociedades, organismo tecnico di vigilanza delle società commerciali. Un passaggio che non alterava la struttura proprietaria del gruppo, ma che la giunta direttiva ha respinto perché basata su "informazioni non aggiornate". In dissenso con i suoi colleghi, Hernandez ha rimesso il mandato denunciando la "grave situazione" nella quale si trova l'azienda e le centinaia di posti a rischio per il mancato intervento dell'autorità di controllo. L'intervento del governo colombiano aveva peraltro suscitato anche le critiche di quello del Venezuela, che da tempo denuncia il "sequestro" illegale dell'azienda. (Res)