Business news: Brasile, ministero Economia, stime pil al 5,3 nonostante flessione in secondo trimestre

- Il ministero dell'Economia del Brasile conferma la stima di espansione del Prodotto interno lordo (pil) al 5,3 per cento a fine 2021, nonostante il rallentamento della crescita registrato nel secondo trimestre dell'anno. "Il mantenimento della proiezione per l'anno in corso è dovuto alla continuità della ripresa economica in atto", si legge in una nota. "Quest'anno, con l'anticipo delle vaccinazioni e l'allentamento delle misure di distanziamento sociale per contenere la pandemia di nuovo coronavirus, l'economia ha registrato un livello di espansione più elevato", si legge nel bollettino macro-fiscale diffuso dal dipartimento di Politica economica del ministero oggi, 16 settembre. Nonostante il governo abbia mantenuto stabili le sue previsioni, il ritmo di crescita dell'economia brasiliana ha mostrato un rallentamento, condizionato nelle ultime settimane dai dubbi sulla tenuta dei conti pubblici e dalla crisi politico-istituzionale in corso, soprattutto tra il governo e la corte suprema. (Res)