Giappone: gli anziani sono il 29,1 per cento della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione del Giappone è composta per il 29,1 per cento di anziani, e nel 2020 questi ultimi componevano anche il 13,6 per cento della forza lavoro di quel Paese. Lo certificano i dati ufficiali pubblicati dal governo giapponese oggi, 20 settembre; entrambe le percentuali rappresentano nuovi massimi record, e una ulteriore conferma del processo di invecchiamento della società giapponese. Ad oggi gli ultra-65enni giapponesi sono 36,4 milioni, 220mila in più rispetto allo scorso anno. Il Giappone precede Italia e Portogallo nella classifica dei Paesi con le società più anziane del mondo; in Italia gli anziani rappresentano oltre il 23,6 per cento della popolazione complessiva, e in Portogallo il 23,1 per cento. (segue) (Git)