Giappone: gli anziani sono il 29,1 per cento della popolazione (2)

- Il numero dei centenari e degli ultracentenari in Giappone ha toccato la cifra record di 86.510, e per la prima volta i maschi che hanno raggiunto quella soglia di età nel Paese sono oltre 10mila. E' quanto emerge dai dati pubblicati dal ministero della Salute giapponese il 14 settembre. Il dato rappresenta un aumento di 6.060 rispetto allo scorso anno, e il 51mo incremento annuo consecutivo. Le donne rappresentano l'88,4 per cento dei centenari del Giappone, o 76.450. Quando il censimento annuale dei centenari ebbe inizio nel Paese, nel 1963, il Giappone ne contava in tutto 153; nel 1981 erano un migliaio, e nel 1998 avevano superato le 10mila unità, grazie soprattutto ai progressi della tecnologia medica. Lo scorso luglio il ministero della Salute giapponese ha stimato l'aspettativa di vita in Giappone a 87,74 anni per le donne e 81,64 anni per gli uomini. (Git)