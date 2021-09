Roma 2021: Raggi continua tour per campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua il tour per la campagna elettorale della sindaca uscente di Roma e ricandidata del M5s, Virginia Raggi, che oggi è stata nel V municipio, nell'area del lago dell’ex Snia Viscosa. "Ho ascoltato le richieste dei residenti e proprio domani, come avevo promesso, verranno messi a dimora circa 70 alberi di cui una parte anche nel parco delle Energie", scrive su Facebook Raggi. "Poi sono stata a Villa Gordiani dove ho incontrato tantissimi cittadini, artisti e gruppi di rievocazione storica. È stato come vivere un viaggio nel tempo davvero emozionante. Ringrazio tutte le persone che mi sostengono e che mi riempiono di affetto. Il loro supporto per me è fondamentale. Insieme andiamo avanti con coraggio", conclude la sindaca. (Rer)