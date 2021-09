Russia: Perminov (Russia Unita), riusciremo a formare maggioranza costituzionale alla Duma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo di Russia Unita è aver ottenuto i voti necessari alle elezioni per il rinnovo della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) per formare una maggioranza costituzionale. È quanto affermato dal vice segretario generale del consiglio del partito russo, Sergej Perminov, che si è detto fiducioso mentre lo spoglio procede. “Siamo in testa con fiducia, sia nelle liste che nel numero di collegi uninominali. Il nostro obiettivo è una maggioranza costituzionale e, secondo i nostri dati, la formeremo”, ha detto Perminov. In base ai risultati resi noti dalla Commissione elettorale centrale (Cec) con il 15 per cento delle schede scrutinate, Russia Unita si attesta a circa il 41 per cento dei consensi, un dato che le consente di ottenere la maggioranza semplice alla Duma. (Rum)