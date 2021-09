Russia: elezioni Duma, con un quinto schede scrutinate Russia Unita in testa con 42,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Russia Unita è in testa alle elezioni per il rinnovo della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) con il 42,92 per cento. E’ quanto riferisce la Commissione elettorale centrale (Cec) dopo che sono state scrutinate il 20,06 per cento delle schede. Al secondo posto il Partito comunista con il 23,04 per cento dei consensi, seguito dal Partito liberaldemocratico con l’8,77 per cento. Completano la legislatura, superando lo sbarramento del 5 per cento, il partito Russia giusta con il 7,41 per cento e New People con il 7,14 per cento. (Rum)