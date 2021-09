Germania: candidato cancelliere SpD Scholz vince confronto televisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) Olaf Scholz, ministro delle Finanze dal 2018, ha vinto il confronto televisivo che ha tenuto con gli sfidanti, Armin Laschet per l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu), e Annalena Baerbock per i Verdi. Il dibattito è stato trasmesso dall'emittente televisiva “Pro Sieben”. Secondo un sondaggio dell'istituto demoscopico tedesco Forsa, Scholz ha convinto il 42 per cento del campione. Laschet, presidente della Cdu e primo ministro del Nordreno-Vestfalia, si è attestato al 27 per cento. Copresidente degli ecologisti con Robert Habeck, Baerbock ha ottenuto il 25 per cento. Infine, il 6 per cento degli intervistati ha risposto di non sapere a chi assegnare la vittoria del dibattito. (Geb)