- ROMA 2021- La sindaca uscente di Roma e ricandidata per il M5s, Virginia Raggi e il candidato sindaco Carlo Calenda partecipano al confronto organizzato da La Repubblica. Teatro Palladium, piazza Bartolomeo Romano. (ore 18)- Il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti, interviene alla conferenza stampa “Roma chiama Europa”. Comitato elettorale Michetti. Via Antonio Malfante 83. (ore 14) (segue) (Rer)