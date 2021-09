Germania: Baerbock (Verdi), prossimo governo deve essere esecutivo per il clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale che si formerà in Germania dopo le elezioni del Bundestag del 26 settembre deve essere un esecutivo “per il clima”. Ciò significa “triplicare” l'espansione dell'energia eolica e solare, anticipare la graduale decarbonizzazione del Paese entro la scadenza del 2020, convertire l'agricoltura e abbandonare i motori a combustione. È quanto affermato dalla candidata cancelliera dei Verdi Annalena Baerbock, che copresiede il partito con Robert Habeck, durante il confronto con gli sfidanti, in onda sull'emittente televisiva “Pro Sieben”. In corsa per la Cancelleria sono anche il ministro delle Finanze Olaf Scholz, per il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), nonché Armin Laschet, presidente della Cdu e primo ministro del Nordreno-Vestfalia, che rappresenta la propria formazione e l'Unione cristiano-sociale (Csu).(Geb)