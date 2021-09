Business news: Messico, chiesti a Usa 108 milioni di dollari al mese per programmi sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di oltre 108 milioni di dollari al mese il contributo che il governo del Messico ha chiesto agli Stati Uniti per sostenere piani sociali pensati per limitare i flussi migratori dall'America centrale. Si tratta della strategia che il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, propone da tempo alla Casa Bianca e che ha fatto recapitare all'omologo Joe Biden, durante la ripresa del Dialogo di alto livello economico (Dean) celebrato a Washington la settimana scorsa. L'idea è quella di estendere ai Paesi del "triangolo nord" (El Salvador, Honduras, Guatemala) due ambiziosi programmi sociali già avviati nel sud del Messico per limare la cause delle migrazioni, creando occupazione e reddito: "Jovenes construyendo el futuro" (Giovani costruendo il futuro) e "Sembrando vidas" (Seminando vite). I fondi, suggerisce il documento approntato dal Messico, proverebbero dai quattro miliardi di dollari che Washington ha a bilancio per combattere le migrazioni nella regione, e passerebbero tramite l'agenzia per la cooperazione, Usaid. (Res)