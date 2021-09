Germania: Scholz (SpD), preferibile coalizione con i Verdi, Cdu-Csu all'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Olaf Scholz, ha dichiaratoche formerebbe “preferibilmente” una coalizione di governo con i Verdi, dopo le elezioni del Bundestag del 26 settembre. Allo stesso tempo, il ministro delle Finanze tedesco ha auspicato che l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu) vadano all'opposizione. Scholz ha, infine, escluso ogni intesa con Alternativa per la Germania (AfD), partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nell'estrema destra. Il candidato cancelliere della SpD si è espresso durante il confronto con gli sfidanti, trasmesso dell'emittente televisiva “Pro Sieben”. In corsa per la Cancelleria sono anche Armin Laschet, presidente della Cdu e primo ministro del Nordreno-Vestfalia, che rappresenta il proprio partito e la Csu, nonché Annalena Baerbock, copresidente dei Verdi con Robert Habeck. (Geb)