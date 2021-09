Business news: Perù, produzione luglio in crescita del 12,9 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio l'economia del Perù è cresciuta del 12,9 per cento su anno, un incremento inferiore al 23,4 per cento registrato a giugno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inei) segnalando che nei primi sei mesi dell'anno il prodotto interno lordo ha accumulato una crescita del 19,68 per cento. Il comparto che ha registrato la crescita maggiore è stato quello di alloggi e ristoranti, con un saldo del +124,2 per cento. (Res)