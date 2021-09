Business news: Colombia-Spagna, Duque, obiettivo è attrarre oltre 1,5 miliardi di euro di investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli obiettivi della visita del presidente Ivan Duque in Spagna è attrarre investimenti per oltre 7 mila miliardi di pesos (circa 1,5 miliardi di euro). Lo ha detto lo stesso Duque parlando alla stampa al suo arrivo nel Paese iberico. “Ci sono diversi obiettivi della nostra visita ufficiale in Spagna tra cui attirare investimenti per oltre 7 mila miliardi (pesos) nei prossimi anni, rafforzare il quadro delle relazioni strategiche, la cooperazione nel turismo, il commercio e la sicurezza e rafforzare i legami per combattere il Covid”, ha detto Duque. (Res)