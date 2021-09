Business news: Colombia, Duque, Fmi deve finanziare interventi contro il cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia Ivan Duque ha proposto che il Fondo monetario internazionale (Fmi) finanzi nei Paesi in via di sviluppo meccanismi per fare fronte al cambiamento climatico con fondi specifici che restino fuori dalla valutazione del quadro fiscale. Duque ha parlato durante il suo intervento al foro della Banca di sviluppo dell’America latina (Caf), in Spagna, dove si è recato in visita ufficiale. “Non può essere che i Paesi emergenti debbano assumersi l’onere di tutte queste sfide senza che ci sia uno sforzo addizionale da parte delle economie che più hanno inquinato storicamente. Sono queste economie che devono guidare i meccanismi di compensazione”, ha detto Duque. “Il prossimo anno ci saranno una serie di riforme fiscali nei Paesi emergenti e molte saranno impopolari”, ha aggiunto il capo dello stato, secondo cui per “finanziare le misure volte a contenere gli effetti devastanti del cambiamento climatico occorre attingere dal Fondo monetario internazionale" con fondi specifici “che restino fuori dai conti fiscali”. (Res)